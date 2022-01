Pop : "The Rabeats" à Arkéa Arena avec France Bleu !

Vous êtes fans des Beatles ? Alors venez écouter The Rabeats en concert dimanche 16 janvier à Arkéa Arena à Floirac et replonger dans le swinging London des années 60 !

The Rabeats, le meilleur « tribute band » entièrement dédié aux Beatles est en tournée avec France Bleu ! En concert à Arkéa Arena, le 16 janvier 2022.

100% Beatles !

Depuis 20 ans, The Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle intitulé « Hommage aux Beatles ». Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, The Rabeats sont devenus incontournables. Ils reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée : The Best Of The Beatles !

Back in the 60’s !

« Yesterday », « A hard day’s night », "Yellow Submarine", « A day in the life », « Revolution » ! The Rabeats rejouent à la perfection les plus grands titres composés par les Fabs Four ! Rien ne manque : les costumes à petits revers ou sans col, les uniformes multicolores, façon « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band », les coupes de cheveux avec les franges épaisses, les instruments d’époque, avec en toiles de fond des images d’archives inoubliables ! Venez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles ! A Arkéa Arena à Floirac, dimanche 16 janvier 2022 à 20h30 !

