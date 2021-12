Reggae : Danakil en concert au Rocher de Palmer à Cenon

Réputé pour son incroyable énergie scénique, le groupe bordelais Danakil revient avec un nouvel album aux messages toujours aussi militants et engagés !

Jah Rastafari !

Après 20 ans passés à parcourir les routes du monde pour diffuser sa musique en tête d’affiche des plus gros festivals du genre, le groupe de bordelais Danakil s’est imposé aujourd'hui comme l'un des piliers de la scène reggae française. Soucieux de leur indépendance artistique, les musiciens du groupe ont également fondé leur propre de production, BacoRecords, et fait construire leur propre studio d'enregistrement en plein centre-ville de Bordeaux.

Rien ne se tait

Puisant dans ses racines musicales pour composer ses sons puissants, Danakil nous a offert cet automne un nouvel album, le 11ème, intitulé « Rien ne se tait » et qui regroupe treize nouvelles chansons roots-reggae nouvelle génération, faisant la synthèse entre racines jamaïquaines et langue de Molière. Cuivres et autres percussions viennent rythmer à chaque concert les mots percutants de Balik, le chanteur du groupe entouré de ses dix acolytes survoltés. Au Rocher de Palmer de Cenon, vendredi 17 décembre 2021 à 20h30. Avec Cheeko & Volodia en première partie. Plein tarif : 25€. Tarif abonné : 22€. Ouverture des portes à 19h30.