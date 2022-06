Salon des littératures policières à Libourne

Les 3, 4 et 5 juin, trente romanciers mêlant polar, thriller, espionnage, pour adultes et plus jeunes lecteurs, vous donnent rendez-vous à la médiathèque de Libourne

Un weekend incontournable pour les amoureux de romans policiers : rencontres, séances de dédicaces, visites insolites et animations pendant trois jours !

La toute première édition du Festival des littératures policières (initialement prévue en 2020) réunira une trentaine d’auteurs de polars à la médiathèque Condorcet à Libourne. Parmi les auteurs annoncés : Sandrine Durochat, Jérémy Wulc, Salvatorre Minni, Florent Marotta, Raphaël Grangier ou encore Philippe Le Roy. Au programme : deux soirées au tribunal de Libourne pour découvrir les coulisses d’un procès, le rôle des avocats et des magistrats. Sans oublier des ateliers proposés par la Police scientifique. Des scènes de crimes reconstituées, la présence de la brigade cynophile et des animations avec la Gendarmerie nationale.

Cercle rouge

Le film « Le cercle rouge » de Melville, l’un des grands classiques du cinéma policier français sera projeté au Grand écran en ouverture du festival, le vendredi 3 juin à 20h15. Le samedi une visite guidée nocturne sur le thème « Faits divers à Libourne à travers les siècles ».) est proposée aux festivaliers. Plongez-vous dans un lieu, une époque, un fait divers et découvrez-en plus sur la tour du vieux port, la place Abel Surchamp ou le couvent des Récollets. deux guides vous raconteront la petite et la grande histoire de la bastide. A Libourne, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022.