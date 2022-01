Stéphane Bern seul en scène au Pin Galant !

Vous pensez que les grands hommes ou les grandes plumes ont toujours le bon mot ? Détrompez-vous ! Stéphane Bern va vous prouver le contraire !

Dans les coulisses de l’histoire

Dans un seul en scène drôle, littéraire et historique au ton décalé, Stéphane Bern nous emmène dans les coulisses de l’Histoire, à la découverte des derniers mots des grands hommes et auteurs. Des années que Stéphane Bern nous entraîne dans l’intimité des illustres personnages qui ont écrit l’Histoire, s’attachant à nous conter leur irrésistible ascension et leurs hauts faits de gloire ! Aujourd’hui, enfin, Stéphane Bern nous livre leur part la plus secrète, leur manière de quitter la scène et de saluer le monde par le mot de la fin.

Le mot de la fin

Un monologue joyeux et profond qui est aussi une réflexion sur nos propres mots ultimes, ceux que nous laisserons derrière nous. Empreint de poésie, d’esprit, et truffé d’anecdotes, qui va à rebours de notre époque obsédée par la jeunesse et l'immédiateté. « Vous n’aurez pas mon dernier mot », de Diane Ducret, mise en scène signée Jérémie Lippmann, avec Stéphane Bern. Dimanche 9 février à 16h00 au Pin Galant de Mérignac. Plein tarif : 41€. Tarif réduit : 35€.