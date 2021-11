Théâtre : "Jimmy est ses soeurs" à l'Espace Treulon à Bruges

« Jimmy et ses sœurs » est le troisième spectacle jeune public de la Compagnie de Louise. Trois sœurs, Régina, Stella et Princesse vivent dans une maison en pleine forêt. Elles s’épanouissent dans leur complicité fraternelle. Un jour, leur père leur interdit d’aller à l’école.

Un conte initiatique

Et si, pour les protéger, on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées ? Si on séparait les hommes des femmes ? Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir aller faire les courses, l’une des filles, Princesse la benjamine, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon et devenait Jimmy Fisher ? Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher et à la liberté qui lui est offerte ? Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveraient-elles leur place ?

Les garçons deviennent des loups

On dit que dehors, les loups se multiplient, qu’ils commencent à envahir la ville. On entend parfois leurs hurlements et des bruits confus au loin. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups. Suspense et humour seront au rendez-vous pour ce spectacle qui nous questionne sur la place des petites filles dans les spectacles jeune public. La Ludo-Médiathèque vous propose plusieurs actions autour du thème égalité filles-garçons. A l’Espace Treulon à Bruges, vendredi 26 novembre à 20h00. Mise en scène : Odile Grosset-Grange. Avec Blanche Leleu, Camille Voitellier et Emmanuelle Wion.