Théâtre : "Le Roi", la nouvelle pièce de Frédéric Bouchet

La nouvelle comédie de Frédéric Bouchet est la rencontre fracassante de deux mondes qui s’ignorent totalement. Source inépuisable de maladresses, quiproquos, coups de théâtre et éclats de rire, « Le roi » est une vraie réussite !

Le roi est mort !

Le minuscule Royaume de Walsymund, coincé entre l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, vient de perdre son Roi. Sans descendants directs, c’est le tyrannique Premier Ministre qui a pris le pouvoir par la force. Après des mois de recherches secrètes lancées par l’aristocratie, on découvre enfin un descendant légitime. Il s’appelle Paulo, il est Français et vit avec sa femme Paulette à Saint-Roger-La-Rance, tout près de Bordeaux. La Comtesse Poupov est chargée de convaincre le futur Roi Paulo 1er de s’installer sur le trône.

Vive le roi !

Mais Paulo et Paulette ignorent totalement leurs racines Royales dans ce lointain pays, que d’ailleurs personne ne connaît. La Comtesse Poupov va donc se mettre au travail pour les rendre «présentables », et ce n’est pas une mince affaire tant le couple est très loin d’avoir le vocabulaire, l’éducation et l’allure d’un couple Royal ! Avec le peu de temps dont elle dispose, la Comtesse Poupov va-t-elle pouvoir transformer rapidement deux tabourets en formica en fauteuils Louis XV ? C’est toute la question ! En tournée en Gironde, avec la troupe du théâtre des Salinières, du 7 janvier au 25 février 2022.

Toutes les dates près de chez vous en cliquant ICI !