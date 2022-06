Théâtre : « Une chance inestimable » !

Et si vous profitiez de ce mois de juillet pour aller au théâtre ? France Bleu Gironde vous recommande « Une chance inestimable », avec Alexis Plaire, Marine Segalen, Jean Mourière et Jean-Marc Cochery.

Le temps se fige

De nos jours, un homme complètement perdu est sur le point de se suicider. Mais, subitement, le temps s’arrête et apparaissent devant lui : Adolf Hitler, Cléopâtre et Gérard de Nerval, illustres suicidés, qui vont intervenir pour tenter de dissuader le jeune homme de suivre le même chemin qu’eux ! Pourquoi eux ? S'enchaînent situations et dialogues comiques et absurdes, réflexions sur le suicide et le sens de la vie.

Cette comédie de Fabrice Donnio a été créée au Théâtre des Béliers Parisiens en 2015 dans une mise en scène d’Arthur Jugnot et David Roussel. Avec un sens jubilatoire du politiquement incorrect et un humour féroce parfaitement jouissif, on ne peut s’empêcher de penser aux Monty Python, aux Nuls, à Kaamelott ou aux Robins des Bois. Durée : 1h30. Au théâtre des salinières à Bordeaux jusqu’au 30 juillet 2022.