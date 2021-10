Trois Cafés Gourmands au théâtre Fémina de Bordeaux

Après une tournée des Zénith en 2019 et un Olympia plein à craquer, les Trois Cafés Gourmands repartent en tournée. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations !

La Corrèze en intra-veineuse !

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands : Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée, complice et accueillante. En salle ou en plein air, de la Corrèze à la Gironde en passant par la Bretagne ou le Pays basque : les trois musiciens ont rencontré la même adhésion massive, la même résonance collective, devant un public fidèle et conquis. Trois Cafés Gourmands, c’est l’histoire d’un tour de force : plus de 190 millions de vues sur YouTube pour le clip de la chanson désormais culte « À nos Souvenirs », (la Corrèze en cathéter !), un premier album, « L’air de rien », certifié triple disque de platine (300 000 exemplaires vendus) et des centaines de concerts.

Tournée France Bleu !

Après une année 2019 riche en émotion et en concerts, les Trois Cafés Gourmands (Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly) sont retournés chercher l’inspiration en studio, sans bousculer leur ADN initial : le célèbre trio corrézien revient avec son enthousiasme contagieux, sa joie de vivre et sa simplicité contagieuse, pour vous faire danser et chanter au son de leur tout nouvel album intitulé « Comme des Enfants » (disque d’or). En tournée avec France Bleu, au théâtre Fémina de Bordeaux, vendredi 15 octobre 2021 à 20h30. Tarifs à partir de 34€90.