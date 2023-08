Aquarium de Paris : on s'y sent comme un poisson dans l'eau !

C'est au pied des Jardins du Trocadéro à Paris que se trouve ce lieu que l'on vous fait découvrir avec David Kolski !

38 grands requins et 2500 méduses : voici quelques-uns des 13 000 poissons et invertébrés de toutes les mers de France métropolitaine et outre-mer qui peuplent les eaux de l' Aquarium de Paris , au pied des Jardins du Trocadéro. Comprendre la biodiversité marine, sensibiliser à l'environnement marin ou encore missions de conservation : l'Aquarium de Paris est plus qu'un lieu de rencontre entre l'Homme et les poissons, c'est aussi un lien d'apprentissage tourné vers l'avenir.

On en parle avec David Kolski !