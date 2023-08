La fête des Tuileries : parfait pour toute la famille !

C'est dans un lieu indissociable de l'été à Paris que l'on vous amène dans ce podcast signé David Kolski ! Accrochez-vous, c'est parti : direction le Jardin des Tuileries.

On sait que l'été s'installe à Paris quand on la voit s'installer dans les Jardins des Tuileries : la fête foraine ! Attractions, gourmandises, musique et ambiance familiale sont au rendez-vous chaque année de cet événements incontournable ! Que vous soyez fans de manèges à sensations ou de pêche aux canards, il y en a pour tous les goûts !

David Kolski vous guide dans les allées de la Fête des Tuileries dans ce podcast de France Bleu Paris.