La Japan Expo : plus que des mangas

David Kolski poursuit son tour d'Île-de-France à la recherche des immanquables de l'été ! Direction le Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte pour un événement qui a réuni pus de 250.000 personnes l'année dernière.

La Japan Expo ouvre ses portes ce 13 juillet pour 3 jours ! 3 jours de rassemblements pour la communauté des fans de la culture nippone. Et ici, on va bien au-delà des simples mangas : on y parle musique, jeux vidéo, films, doublage ou encore culture et traditions. Pendant ces quelques jours, c'est toute la culture d'un pays qui est mis à l'honneur pour le plus grand bonheur des 250.000 personnes attendues.

David Kolski vous accompagne dans les allées de la Japan Expo !