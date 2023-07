Le Festival Formes Olympiques : en route vers Paris 2024

C'est l'événement de l'été 2024 en Île-de-France : les Jeux Olympiques et Paralympiques ! Pour s'y préparer, Paris organise un grand festival jusqu'en septembre. David Kolski vous y emmène.

Un an avant le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, un festival propose 50 événements gratuits dans toute la ville jusqu'en septembre. Table ronde, conférence, musique, théâtre, danse : tout est prévu pour se divertir en alliant sport et culture ! Toute la programmation est disponible juste ici !

David Kolski vous fait découvrir les activités avec ses invités dans notre podcast !