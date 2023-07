Le Garden Parvis de la Défense : idéal pour un bon moment

Jusqu'au 29 juillet, le quartier de La Défense se transforme en mini-festival : restauration, boissons, musique et bonne ambiance sont au rendez-vous ! David Kolski vous y invite !

Situé au pied de La Grande Arche de La Défense, avec ses 6 000 m2 d'espace végétalisé et ombragé Garden Parvis est le summer festival le plus décontracté et fédérateur d'Ile-de-France ! Et il y a de quoi se faire plaisir à tous points de vue : 6 restaurateurs pour vous faire découvrir leur cuisine fraîche et faite maison, des espaces loisirs nombreux, des espaces de jeux en plein air et des événements pour petits et grands ! Bref, il y a de quoi passez un bon moment en famille ou entre amis.

David Kolski vous emmène sur place !