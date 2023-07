Le Grand Rex : c'est un peu plus que du cinéma !

Salle culte s'il en est, le Grand Rex fait partie du patrimoine parisien. Inscrit aux monuments historique depuis 1981, le cinéma ouvre ses coulisses et propose des expériences toujours plus immersives.

C'est à la découverte du Grand Rex que vous emmène David Kolski aujourd'hui. Plus qu'une salle de cinéma culte à Paris, le Grand Rex s'ouvre et se diversifie pour attirer toujours plus de monde : les derniers films à l'affiche bien évidemment, mais aussi un escape game (Sauvez le cinéma !), les coulisses du Grand Rex avec Rex Studios et une visite guidée sur l'histoire du lieu... Et ça, ce n'est qu'une petite partie des événements que propose la salle culte.

On en parle avec David Kolski depuis le Grand Rex !