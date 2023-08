Le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget : c'est plus qu'un musée

Direction l'un des plus vieux et grands musée au monde ! On prend de la hauteur et on regarde vers les étoiles aujourd'hui avec David Kolski pour un nouvel immanquable de votre été francilien !

France Bleu Paris au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget © Radio France - David Kolski

Fondé en 1919, il est le plus ancien et l'un des plus grands du monde et c'est aussi le plus important musée aéronautique de France : le Musée de l'Espace et de l'Air vous ouvre ses portes tout l'été pour un voyage dépaysant parmi les étoiles. D'ailleurs, à ne surtout pas manquer ce 12 août : la Nuit des étoiles à vivre au Bourget où les passionnés d’astronomie et néophytes sont invités à observer le ciel étoilé au télescope depuis le tarmac du musée. David Kolski est notre guide dans ce podcast France Bleu Paris.