Le Musée Guimet : direction l'Asie

On parcourt toujours vos indispensables de l'été en Île-de-France à l'approche de la fin des vacances scolaires. Direction l'Asie et ses trésors, en plein cœur de Paris !

Né du grand projet d’un industriel lyonnais, le Musée a construit sa collection tout au long des voyages d'Emile Guimet . D'abord tourné vers les religions d'Egypte et d'Asie, la collection s'étendra plus aux œuvres asiatiques au fil du temps et des voyages.

David Kolski vous emmène dans les allées du musée dans notre podcast.