Le Palais de la Porte Dorée : quand culture, histoire et poissons se mêlent

Direction le 12ème arrondissement de Paris dans cette nouvelle étape de nos recommandations estivales. Cette fois-ci, David vous emmène au Palais de la Porte Dorée, notamment pour la réouverture du Musée national de l’histoire de l’immigration.

C'est l'un des véritables incontournables de l'été tant le lieu est propice à de nombreuses expériences. Véritable joyau de l'art déco, le Palais de la Porte Dorée regorge de merveilles et de trésors architecturaux avec une collection impressionnante de meubles, notamment.

Une petite partie du Musée national de l'Histoire de l'Immigration qui rouvert ses portes le 17 juin. © Radio France - David Kolski

Il abrite aussi deux espaces incontournables : le Musée National de l'Histoire de l'Immigration et un aquarium tropical où vous pourrez admirer plus de 500 espèces animales vivant dans plus de 80 milieux différents !

L'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée © Radio France - David Kolski

David Kolski vous emmène avec lui et son micro dans notre podcast.