Le Parc Astérix : parfait pour passer un été gaulois !

David continue d'explorer l'Île-de-France à la recherche des immanquables de l'été... quitte à dépasser un peu nos frontières franciliennes Direction Plailly, dans l'Oise, dans le parc du gaulois le plus célèbre de France.

A 35 km de Paris et à 15 min de l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, venez profiter en famille des 50 attractions et spectacles du Parc Astérix . Du 14 juillet au 2 septembre , l’été gaulois s'installe au Parc Astérix. Comme chaque année, vous pourrez assister au légendaire banquet gaulois (payant), un diner animé en présence des personnages de la Bande Dessinée et terminez votre journée devant un spectacle sons et lumières unique.

David Kolski et Idéfix (ou presque) ! © Radio France - France Bleu

David vous emmène à la découverte de l'été gaulois dans notre podcast !