Le Parc Zoologique de Paris : c'est plus qu'un zoo

On continue notre virée francilienne à la découverte des incontournables de votre été ! Direction le Parc Zoologique de Paris, histoire de se prendre un bon bol d'air frais !

3.000 animaux sont à découvrir au cœur de ce parc de 15 hectares à la lisière entre Paris et Vincennes, c'est ce que vous propose le Parc Zoologique de Paris .

Découvrez l’univers fascinant des prédateurs

Cet été, le parc s'anime quand vient la nuit et vous propose une toute nouvelle expérience de visite : jusque 22h, visitez les biozones du Parc et jusque 23h30, transats, cocktails, bar, offre de restauration et autre gourmandises n'attendent que vous !

Avec David Kolski comme guide, rien ne vous échappera ! Des animaux présents aux missions de préservations du Parc Zoologique, il vous explique tout dans notre podcast.