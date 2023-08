Les jardins d'été au Musée du Quai Branly : ce n'est pas que des jardins !

Direction le Quai Branly/Jacques Chirac pour notre David Kolski à la découverte du jardin du musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.

Le jardin d'été du musée du Quai Branly se met aux couleurs japonaises ! Jusqu'au 27 août, le jardin est en accès libre et gratuit et vous propose de nombreuses animations : cinéma en plein air, balades découvertes, espace dédié à la lecture et aux jeux** mais aussi une vitrine "Forêts magiques du Japon".

David Kolski est votre guide dans ce lieu rempli de secret et de nature.