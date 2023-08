Paradox Museum Paris : c'est bien plus qu'un musée !

On poursuit notre exploration de vos essentiels franciliens ! Direction un lieu où tout n'est pas ce qu'il semble être et où, plus que jamais, il faut se méfier des apparences !

Image d'illustration © Getty - Maciej Toporowicz, NYC

Direction le neuvième arrondissement de Paris dans un lieu où votre conscience de la réalité sera fortement remise en question ! Ludique, étrange, surprenant ou encore pour toute la famille : vous allez en prendre plein les yeux et en ressortirez forcément changé ! David Kolski vous emmène dans les couloirs de Paradox Museum Paris .