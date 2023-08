Préparez la rentrée aux 4 Temps à la Défense

Dernière ligne droite pour préparer la rentrée ! David vous emmène dans ce lieu qui rassemble shopping, salle de sport, cinéma et restauration sur France Bleu Paris.

Direction le plus grand centre de shopping de la région : le Westfield 4 Temps ! Et il faut dire que c'est un peu le lieu idéal pour combler tous les besoins de la rentrée et même un peu plus : shopping, restaurant, cinéma ou encore salle de sport sont réunis !

On en parle avec notre David Kolski !