Sea Life Paris : plus qu'un aquarium

On poursuit notre tour des immanquables de votre été francilien ! Et on vous propose de faire un peu comme La Petite Sirène en vous emmenant... sous l'océan avec David Kolski.

Image d'illustration. © Getty - Guido Mieth

Manchots, poulpes, tortues, hippocampes et autres raies vous attendent au Sea Life Paris , répartis dans 8 bassins différents. L'occasion d'observer de près quelques spécimens rares mais aussi de voir évoluer ces animaux dans leurs milieux naturels ici reconstitués. C'est aussi l'occasion de découvrir les différents programmes d'élevage mais aussi de sauvetage puisque Sea Life Paris récupère certains animaux saisis par les douanes françaises interceptés à l'aéroport Charles de Gaulle et prélevés illégalement de leur milieu naturel. David Kolski est votre guide dans notre podcast !