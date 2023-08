Thoiry Safari : c'est plus qu'un parc zoologique !

Vous restez en Île-de-France et vous souhaitez sentir une pointe de dépaysement ? On a ce qu'il faut pour vous avec les Safaris du Zoo de Thoiry ! David Kolski vous explique tout.

Et si, pendant un peu moins d'une heure et sur 8 kilomètres, vous vous offriez un peu de dépaysement ? C'est ce que vous propose le Zoo Safari de Thoiry : embarquez dans votre voiture, ou un camion brousse en location, et partez à la découverte des éléphants, girafes, rhinocéros ou autre ours ! Dépaysement et émerveillement garantis !

Live #7 entrainement médical de Ben l'éléphant

