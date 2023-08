Le duo Bonbon Vodou en concert vendredi 18 août à Nissan-lez-Enserune et samedi 19 août à Vic-la-Gardiole

JereM, du groupe Bonbon Vodou nous raconte l'histoire ce duo (qui se produit aussi en quintet) et que l'on croise tout l'été dans l'Hérault

Bonbon Vodou, c'est la rencontre entre Oriane Lacaille et Jerem. Le résultat ? Poésie et harmonie métissée, à retrouver sur les scènes de l'hérault tout l'été et notamment le vendredi 18 août à Nissan-lez-Enserune et le samedi 19 août à Vic-la-Gardiole.