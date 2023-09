2 soirées Brame du cerf les 22 et 29 septembre à Aurel

Louis Bonnet accompagnateur en moyenne montagne propose deux randonnées de 18h30 à 21 h au départ de la mairie d'Aurel pour aller observer les cerfs à la lisière de la forêt en pleine période de brame et d'affrontement avant la reproduction.

Pour participer à ces soirées Brame du Cerf contactez Esprit Rando le plus rapidement possible nombre de places limité à 12 personnes, prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et des vêtements chauds. 25 euros par personne.