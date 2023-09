Comment accueillir au mieux des hérissons dans nos jardins

Marino spécialiste de la faune sauvage nous invite pour attirer des hérissons à laisser des zones libres avec des feuilles mortes, un compost, des coupes végétales, à leur laisser de l'eau mais à ne pas leur donner des croquettes pour chat.

Soutenez le refuge animalier " Les animaux et Marino " à Saint-Andiol en visitant ce lieu unique qui accueille 150 animaux sauvages et propose des diners d'observation, des ateliers, des visites guidées et des logements insolites.