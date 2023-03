Comment installer un compost dans son jardin et quels outils utiliser

La barge rousse un oiseau qui a battu le record du monde de vol

Le Livre des records a validé ce périple réalisé par ce petit oiseau entre l'Alaska et l'Australie en cinquante jours. Un voyage de 13 560 km en 11 jours et 11 nuits, soit une moyenne de 50 km/h, sans se nourrir ni boire. Et surtout sans se poser.