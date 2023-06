Cueillir des fleurs sauvages pour offrir un bouquet à nos mamans

Pour composer un bouquet champêtre, Magali Amir, botaniste du Vaucluse, nous invite à cueillir des pâquerettes, des fleurs de sauge et de sainfoin, des coquelicots encore en boutons, en prenant bien soin de ne pas déraciner ces plantes.

Magali Amir est botaniste et ethnobotaniste. Elle vit en Provence dans le Luberon et travaille en lien étroit avec des Parcs régionaux, mais aussi pour le réseau français des Réserves de biosphère, régi par l’Unesco. Elle s’intéresse aux relations entre la société rurale traditionnelle et les plantes, en particulier dans leurs usages, mais aussi à la biodiversité domestique et sauvage, à la cuisine sauvage, à la construction des paysages… Elle a animé régulièrement des sorties de connaissance de plantes et de leurs usages, de cueillette sauvage. Elle est l’auteure de plusieurs livres Les cueillettes de confiance , éditions Alpes de Lumière (Forcalquier), 1998