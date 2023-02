Des ours polaires photographiés par Stéphanie et David Allemand naturalistes vauclusiens

Ces photographes de nature de Puget-sur-Durance viennent de publier "Chemins du Nord" un magnifique livre de photographies en lumière naturelle des paysages et de la faune du Nord où ils ont voyagé pendant plus de 20 ans et croisé, entre autre, des ours polaires.

Ourse polaire et son ourson - Stéphanie et David Allemand

"Chemins du nord” de Stéphanie et David Allemand à commander en ligne De la Scandinavie aux confins de l’Arctique, Stéphanie et David ont foulé ces grands espaces durant plusieurs années, en passant par les terres islandaises et groenlandaises, découvrant au détour de chaque chemin un univers boréal pluriel et contrasté, où la taïga laisse place à la toundra, et les volcans à la glace. Ici, une mystérieuse Chouette lapone se devine derrière chaque arbre; plus loin, un Ours brun avance dans des ambiances de brume; ailleurs, un Renard polaire dévale les terres originelles tandis qu’un Macareux moine se profile à l’horizon; là-bas, des morses sont alanguis sur les plages arctiques et l’Ours polaire s’impose en tant que Seigneur des glaces… « Puissent nos plus belles rencontres être les humbles témoignages de la fragile beauté d’une terre en partage, et nos visions chimériques impulser l’envie de la protéger. »