"Je plante donc je suis !" une journée verte à Sorgues le 3 juin

De 10 h à 15 h au Pôle culturel Camille Claudel, Anne Vitart des Jardins du Colibri animera des ateliers parents, enfants pour observer les insectes, comprendre, respecter et encourager le cycle de la vie, mais aussi fabriquer des bombes à graine.

Au programme de cette journée verte , des ateliers parents, enfants, proposés par les associations, les Pimprenelles, Semailles, les Jardins du Colibri , L’E.C.L.A et par l’équipe du Pôle culturel Camille Claudel , pour apprendre à faire son compost, à bouturer, à semer.

Vidéo des jardins du Colibri

Ce sera également l’occasion de découvrir la grainothèque municipale où il sera désormais possible de déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes, issues de culture sans engrais chimique.

Échanger, troquer des plantes, c’est ce que propose le Pôle culturel ce samedi 3 juin avec une bourse aux plantes. Il est possible de déposer les plantes, boutures, graines dès à présent en vue de la journée verte.

Avec la Gratiféria par l’association Occas’où, Au cas où ce sont des vêtements et objets en bon état qui seront proposés gratuitement à une seconde vie.

Et parce que les enjeux du tri sont toujours au cœur des préoccupations, les ambassadrices du tri des Sorgues du Comtat seront présentes pour présenter les nouvelles consignes.

Recycler, ce sera également possible de le faire auprès de la Compagnie des Bouchons qui sera présente et récupéra les bouchons en plastique et en liège. L’argent récolté par l’association permet d’aider les adultes porteurs de handicaps à vivre dignement.