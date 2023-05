L’ortie : ses vertus culinaires et médicinales

L’ortie est naturellement riche en vitamines A, B et C et en minéraux fer, calcium, magnésium, potassium et phosphore. Elle est réputée pour soulager l’arthrose, elle a aussi des effets diurétique, dépuratif, anti-inflammatoire et tonique.

Ortie piquante - Amir

La botaniste vauclusienne Magali Amir auteure de " Les 4 saisons de nature, du Luberon à la montagne de Lure " avec le photographe naturaliste David Tatin nous invite à cueillir cette plante comestible au printemps pour la cuisiner en soupe ou dans des pestos Feuilles, racines et tige, « tout est bon dans l’ortie ». Vous pouvez la consommer fraîche ou utiliser les feuilles d’ortie séchées en cuisine.