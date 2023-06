La 1ère journée portes ouvertes le 10 juin à Rasteau du CEN Paca

Le samedi 10 juin, le Conservatoire des espaces naturels de Paca vous invite à une journée pour rencontrer les salariés et les bénévoles qui contribuent à la protection de la nature dans votre région, et (re)découvrir la biodiversité du Vaucluse.

Gilles Blanc naturaliste au CEN Paca nous détaille le programme de cette journée "portes ouvertes" le 10 juin.

Adhérent.es ou non adhérent.es, en famille, entre ami.es ou seul.e, vous êtes les bienvenu.es à cette journée pour profiter et vous imprégner de la nature !

La journée sera rythmée par différentes rencontres avec nos experts et bénévoles naturalistes.

Au programme : des visites pour découvrir la nature, des expositions, des projections, des mini-conférences, des jeux, une remise de prix…

Programme :

En pleine nature [de 9h00 à 12h00] et [de 13h30 à 16h]

Partez en balade accompagnée pour visiter des espaces naturels remarquables avec le Conservatoire. Au choix : 7 sorties nature pour les petits et les grands !

SORTIE 1 – À la découverte de Belle-Île (Espace naturel sensible du Vaucluse)

(Espace naturel sensible du Vaucluse) SORTIE 2 – Les Confines et ses trésors naturalistes (Espace naturel sensible du Vaucluse)

(Espace naturel sensible du Vaucluse) SORTIE 3 – À la recherche des discrets habitants du Plan de Dieu

SORTIE 4 – L’Ouvèze et son incroyable zone humide

SORTIE 5 – L’Étang salé de Courthézon (Espace naturel sensible du Vaucluse)

(Espace naturel sensible du Vaucluse) SORTIE 6 – Visite de l’Étang de Ruth

SORTIE 7 – Découverte du Massif des Dentelles de Montmirail

Sur inscription uniquement (nombre de places limitées), via le formulaire en ligne >> Télécharger le programme détaillé >>

Au Centre départemental [de 9h à 17h]

Toute la journée, nous vous proposons des rencontres, des expositions, des jeux, des mini-conférences, des projections… en libre accès

Pour vous accueillir, quatre espaces accessibles de 9h00 à 17h00 :

• L’Agora : une salle dédiée aux mini-conférences et projections

10h00 : Projection & Mini-conf « Dans les yeux de la vipère d’Orsini »

projection, suivie d’échanges avec le spécialiste de l’espèce Marc-Antoine MARCHAND pour mieux connaître ce serpent et apprendre à le protéger.

11h30 : Projection & Rencontre « Qu'est-ce qu'un Conservatoire d'espaces naturels et ses actions ? »

Henri SPINI, Président, et Marc MAURY, Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous présenteront comment l’action citoyenne est possible dans la conservation.

14h00 : Projection & Rencontre « Qu'est-ce qu'un Conservatoire d'espaces naturels et ses actions ? »

projection suivie d’un échange avec LAURA GRANATO, gestionnaire de sites dans les Alpes de Haute-Provence, accompagnée par Patrice VAN-OYE, conservateur bénévole pour illustrer le bénévolat actif au Conservatoire.

15h00 : Projection & Mini-conf « Le Criquet de Crau, pourquoi le protéger ? »

par Lisbeth ZECHNER grande spécialiste de cet insecte unique au monde.

15h45 : Mini-conf « Déontologie et éthique de la photographie naturaliste »

par Emeline PUJOLAS, l’une des talentueuses photographes du Conservatoire d’espaces naturels.

16h30 : Remise des prix du Concours photo « Émerveiller pour sensibiliser » .

Les 15 photos finalistes seront dévoilées lors de cette journée haute en couleurs.

Infos & règlement >>

. Infos & règlement >> 17h00-19h00 : Assemblée Générale du CEN PACA

Réservée uniquement aux adhérents. Suivie d’un repas partagé au restaurant La Tuilerie, à Violes, pour ceux qui le souhaitent. Infos & réservation >>

• La Galerie : un espace mettant en scène plusieurs expositions à découvrir sur place

10h00 : Rencontre « Les rapaces, des oiseaux en danger, comment les aider ? »

Avec Florence MÉNÉTRIER, responsable du pôle Vaucluse, Cécile PONCHON, coordinatrice rapace du Conservatoire et Thomas GUINEBERT bénévole dans notre association. Une belle occasion de parler des enjeux autour du Vautour Percnoptère ou de l’Aigle de Bonelli !

11h00 : Mini-conf « Les vieilles forêts, quel intérêt ? »

Découvrez les enjeux de préservation liés à ces milieux et comment un citoyen peut y contribuer. Avec Lionel QUELIN, responsable du pôle Alpes du Sud et Patrice VAN-OYE, administrateur au Conservatoire.

Toute la journée : Expositions « Bonelli », « Vieilles forêts, « 30 ans de projets LIFE »

• Le Salon : un espace dédié aux ‘‘zones humides’’, vous permettant de découvrir leurs spécificités

10h30 : Rencontre « À la découverte de la Cistude d’Europe ? »

Tortue d’eau douce présente dans nos contrées, cette espèce bénéficie d’un Plan national d’actions pour la sauvegarder. Venez découvrir son écologie et sa vie avec Florian PLAULT, spécialiste des reptiles et animateur régional du Plan national d’actions pour l’espèce.

14h00 : Rencontre « Zoom sur les délicates libellules »

Avec Stéphane BENCE, naturaliste à la connaissance intarissable sur ces insectes.

14h45 : Mini-conf « Loutre et Campagnol amphibie, hôtes et sentinelles des Zones Humides »

Avec William TRAVERS, gestionnaire de sites

dans le Vaucluse.

15h30 : Conférence « Rendez-vous avec un gestionnaire d'espace naturel »

Découvrez ce métier et l’animation territoriale réalisée en faveur des zones humides par Grégorie LANDRU, spécialiste de ces milieux.

Toute la journée : Module « Immersion, nature augmentée », « Zones humides »

• La Cour : centrale et conviviale, vous invite à la détente et aux échanges avec les salariés et bénévoles du Conservatoire, autour de différents stands, ou encore des photos lauréates du Concours photo ‘‘Émerveiller pour sensibiliser’’. Vous pourrez également vous y sustenter.