La barge rousse un oiseau le record du monde de vol

Le Livre des records a validé ce périple réalisé par ce petit oiseau entre l'Alaska et l'Australie en cinquante jours. Un voyage de 13 560 km en 11 jours et 11 nuits, soit une moyenne de 50 km/h, sans se nourrir ni boire. Et surtout sans se poser.

La barge rousse un oiseau extraordinaire - CEN Paca

Un record que nous explique Gilles Blanc naturaliste au CEN Paca Équipée d'une balise GPS, car étudiée par des scientifiques sous le matricule "234684, cette jeune barge rouge, alors âgée de cinq mois, a décollé le 13 octobre 2022 d'Alaska pour son vol migratoire. Cette espèce réalise normalement sa migration jusqu’en Nouvelle-Zélande, mais l'oiseau a finalement atterri dans la baie d’Ansons, en Australie.