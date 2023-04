La biodynamie : retour du bon sens paysan pour bien nourrir les sols

La biodynamie utilise des préparations comme la bouse de corne ou la silice de corne qui restructurent et dynamisent le sol, augmentent d'une manière spectaculaire l'enracinement des plantes.

Le président de l'association Plantes rares et jardins naturels Pierre Chaupin nous invite dans le cadre de la 25ème édition des journées Plantes rares et jardins naturels les 22 et 23 avril à Sérignan-du-Comtat à une conférence sur la biodynamie le samedi à 16h30 : quels avantages face aux chaos climatiques et environnementaux ? Comment la pratique de la biodynamie, aux jardins et aux champs, participe à une meilleure qualité des sols vivants, des produits agricoles et de la société ? Gérard Augé, agronome et pédologue, conseiller en reconversion en agriculture biologique et biodynamique, producteur de préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP).