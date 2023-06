La coronelle girondine, une couleuvre présente dans nos jardins

Absolument inoffensive, elle mesure entre 50 et 70 cm, et peut atteindre facilement 1m. Elle apprécie les fourrés, les garrigues, et le maquis méditerranéen, les amas de pierres, les ruines, les cultures à proximité des habitations.

La coronelle girondine une couleuvre qui vit dans le Sud de la France - CEN Paca

Gilles Blanc naturaliste au CEN Paca nous invite à cohabiter avec ce serpent qui sort de son hivernation au printemps et que l'on peut voir dans nos jardins. Pas de coup de pelle mais un coup de fil à SOS serpents Paca Grégory Deso herpétologue au 06 51 91 08 10 et envoyez vos photos à L 'AHPAM (Association Herpétologique de Provence Alpes Méditerranée)