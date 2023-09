La migration des cigognes blanches à observer en Vaucluse

De bonnes nouvelles concernant la présence des cigognes blanches qui migrent et se posent en ce moment dans le Vaucluse dans les champs, sur les toits, les cheminées. Après avoir presque disparu dans les années 70, cette année 5000 couples recensés.

Gilles Blanc naturaliste au CEN Paca se réjouit de voir ce bel oiseau La Cigogne blanche ( Ciconia ciconia ) qui est une grande espèce d' oiseaux échassiers de la famille des Ciconiidés . Son plumage est principalement blanc, avec du noir sur les ailes. Les adultes ont de longues pattes rouges et un bec rouge long et droit, et mesurent en moyenne 100 à 115 cm du bout du bec au bout de la queue, avec une envergure comprise entre 155 et 215 cm. Son espérance de vie est de 20 à 30 ans, Il ne restait que 11 couples en 1970.