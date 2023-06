La Provence Alpes Côtes d'Azur : 2ème région la plus boisée de France

Les forêts de notre région sont très menacées par les feux de forêt : 77.5% des communes ont subi au moins un départ de feu en 10 ans, et en 2022, 6 150 hectares de forêts ont été incendiés et 749 départs de feux ont été comptabilisés

A l'occasion des 4èmes Nuits des Forêts du 9 au 18 juin venez découvrir celles présentes en Paca 2ème région pour son taux de boisement (51%), elle présente 1/3 de forêts de conifères, 1/3 de forêts de feuillus, 1/3 de forêts de mélange, et les essences qu’on y croise le plus souvent sont le Pin d’Alep, le Pin sylvestre, le Mélèze, le Chêne pubescent et le Chêne vert. Yvan Scotti directeur de recherche à l'INRAE Paca nous donne des conseils pour bien se comporter dans nos forêts pour éviter qu'elles ne brûlent. Consultez La météo des forêts avant de partir vous promener.