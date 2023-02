La Station Spatiale Internationale à voir dans le ciel en février

Des ours polaires photographiés par Stéphanie et David Allemand naturalistes vauclusiens

Ces photographes de nature de Puget-sur-Durance viennent de publier "Chemins du Nord" un magnifique livre de photographies en lumière naturelle des paysages et de la faune du Nord où ils ont voyagé pendant plus de 20 ans et croisé, entre autre, des ours polaires.