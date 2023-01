Le conditionnement de l'herbier d'Esprit Requien au musée d'histoire naturelle d'Avignon

Le bilan climatique de l'année 2022 en Vaucluse, une sécheresse exceptionnelle

L'été a été exceptionnel à plusieurs titres : les températures plus élevées que la normale, les précipitations anormalement faibles et le vent qui a accentué encore la sécheresse des sols. 2022 se classe déjà dans les 10% des années les plus sèches en Vaucluse depuis le début des relevés, en 1959.