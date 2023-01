Le perce-oreille un insecte mal-aimé très utile au jardin

Comment adapter les forêts méditerranéennes au changement climatique

Une des solutions envisagées consiste à aller dans le sens, voire à accélérer les effets de ces évolutions en favorisant les espèces les plus résistantes à la sécheresse, au détriment des plus vulnérables. Voire planter des espèces de l'Afrique du Nord plus adaptées à ces changements climatiques.