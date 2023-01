Le retour du Loup sur le Ventoux, les Monts de Vaucluse et le Petit Luberon

Les nouvelles consignes de tri de nos déchets en 2023

Que dit la loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire applicable avant fin 2023 à tous les ménages notamment sur la gestion du tri de nos emballages (papier, plastique, aluminium, carton...) à mettre dans les sacs et les bacs jaunes, pour être retriés et recyclés dans des usines