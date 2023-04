Les abeilles charpentières sont de retour dans nos jardins

L'abeille charpentière une excellente pollinisatrice est absolument inoffensive, c'est l'un de nos plus grands et plus impressionnants Hyménoptères,. De 45 à 50 mm d'envergure, d'une longueur de 25 à 30 mm, cet insecte est noir-violacé.

abeille charpentière - Requien

Joseph Jacquin Porretaz conservateur du Muséum Requien à Avignon nous explique comment cette abeille pond ses larves dans des tiges en bois d'un diamètre précis et comment elle ferme avec de la terre chaque petit habitacle avec un opercule pour protéger ses descendants avant leur sortie à l'air libre.