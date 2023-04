Les araignées présentes dans la zone humide de Belle île à Aubignan

Tétragnathe de Reimoser une des araignées à observer dans les zones humides comme la zone naturelle sensible de Belle île à Aubignan qui est ouverte au public toute l'année.

Anne Bougnias Delacour arachnologue vauclusienne et présidente de l' Association fils et soies nous décrit les araignées présentes à Belle île à Aubignan une espace naturel sensible qui en raison de la diversité de ses habitats humides, est un site qui accueille une biodiversité riche et variée.