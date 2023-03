Les bonnes pratiques éco-environnementales du pastoralisme en Vaucluse

Le Parc du Ventoux propose un outil de la Politique Agricole Commune pour maintenir des pratiques agricoles vertueuses et encourager des changements de pratiques pour favoriser la biodiversité. 12 éleveurs du Vaucluse se sont engagés pour 5 ans.

Anthony Roux responsable du Pôle nature au Parc Naturel Régional du Ventoux nous présente

les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Il s’agit d’un outil de la Politique Agricole Commune (PAC) visant à maintenir des pratiques agricoles vertueuses et/ou à encourager des changements de pratiques par une compensation des éventuels surcoûts et manques à gagner.

L’exploitant qui souscrit une MAEC s’engage ainsi à respecter pendant 5 ans des pratiques agroenvironnementales (maintien des milieux ouverts, entretien des haies, mise en place de couverts pour la faune, etc.) en échange d’une rémunération qui dépend du niveau de contrainte de ces pratiques.

12 MAEC ont été retenues pour la période 2023-2027, représentant une enveloppe d’environ 2 300 000 euros sur 5 ans.