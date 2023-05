Les espèces d'araignées en voie de disparition dans le Vaucluse

L'arachnologue vauclusienne Anne Bounias Delacour qui a participé à l'étude sur la liste rouge des araignées en voie de disparition publiée début avril nous parle des espèces en situation critique dans le Vaucluse comme la mygale du Luberon.

Anne Bounias Delacour présidente de l'association Fils et soies fait l'inventaire des araignées qui en Vaucluse sont menacées de disparition et nous explique quelles sont les raisons de cette extinction des espèces. Après 3 ans de travail, 2000 heures de discussions, 70 réunions en visio, le groupe liste rouge de l'Association Française d'Arachnologie (dont elle fait partie) est très fière de vous annoncer la sortie officielle par l'UICN de la Liste rouge des araignées de France métropolitaine. 1622 espèces évaluées sur les 1760 espèces françaises ! 16 espèces en danger critique, 82 en danger, 72 vulnérables, 101 quasi menacées. Reprise de toutes les données biblio depuis 1758 Plus de 600 000 données mobilisées, récupérées, validées, nettoyées des doublons, recherche et prise en compte de 3000 données en open data 9000 cartes réalisées, 5 publications et 7 journées d'évaluations à 11 arachnologues au MNHN en avril 2022 ! C'est un projet de tous les records, y compris pour l'UICN et une réalisation majeure pour que les araignées soient enfin considérées dans les études d'impacts et que les mesures de conservation des espèces menacées soient prises. Les araignées étant indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Consultez cette étude sur le site de l 'INPN