Les fausses roquettes des plantes comestibles au printemps

La botaniste vauclusienne Magali Amir nous invite à cueillir les fausses roquettes qui fleurissent jaunes ou blanches délicieuses en pesto, en salade ou cuisinées comme des épinards.

La fausse roquette est une plante qui fleurit en avril-juin . Mais dans le Midi de la France elle peut fleurir un peu toute l’année . On la remarque souvent surtout en hiver où elle forme de grandes étendues. C’est une plante annuelle qui a un cycle assez court entre la germination et la fructification. Elle pousse de préférence dans les vergers , dans les vignes ou dans des friches. Et vous pouvez cueillir aussi bien les feuilles en rosette que les feuilles sur la tige ainsi que les boutons floraux et les fleurs qui sont également comestibles. Même les jeunes siliques se mangent. Avec son goût piquant la roquette blanche est un bon condiment et excellente crue dans les salades . C’est vraiment une salade qui a du goût comme la roquette