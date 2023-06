Les herbes de la Saint-Jean conférence le 24 juin à Carpentras

L'ethnobotaniste Jeanne-Marie Pascal vous parlera des plantes, arbres et arbustes de la Saint-Jean, du folklore, du symbolique au médicinal, de la croyance, de l'ésotérisme à la science de 15h à 16h30 à côté de l'office de Tourisme.

Une conférence proposée dans le cadre des Rendez-vous du Parc du Ventoux. Pour en savoir plus sur les plantes le site de Jeanne-Marie Pascal mille et une plantes et sur son blog