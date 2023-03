Les Pâquerettes et les violettes pour fêter le printemps

La botaniste vauclusienne Magali Amir nous invite à utiliser les fleurs et les feuilles des pâquerettes dans nos salades et même dans un minestrone et à faire des tisanes avec les fleurs de violettes pour dégager les voies respiratoires.

Commandez le livre " Les 4 saisons de la nature entre Luberon et Lure " de Magali Amir et du photographe David Tatin de l'association vauclusienne Orbisterre, aux éditions Plume de carotte.