Les vertus médicinales des jeunes feuilles de ronces de mûriers

Cueillir à cette saison les jeunes feuilles et pousses des ronces, celles qui ne donnent pas de fleurs donc pas de mûres, les faire sécher pour les utiliser en tisanes ou en gargarismes cet hiver contre les maux de gorge, les toux, les irritations

Magali Amir botaniste du Vaucluse nous invite à cueillir ces feuilles de ronces en juin quand elles sont jeunes et non piquantes. Elle est l’auteure de plusieurs livres Les cueillettes de confiance, éditions Alpes de Lumière (Forcalquier), 1998, La cuisine des collines, Edisud, 2004, Les Vieux Remèdes de Bretagne, de Provence, d’Auvergne, du Limousin, de Bourgogne, des Pyrénées, du Languedoc, d’Alsace et des Vosges, aux Editions Ouest-France, A la recherche de nos arbres perdus en Provence, Alpes de Lumière, 2010, Moisson de savoirs, Parc du Luberon, 2015, Saveurs de paysages au fil de la Dordogne, Ed Plume de Carotte, 2016, Le pistachier, un arbre d’avenir, Histoire, Culture, Cuisine, Ed. Rustica, 2020, Cueilleurs et cercaires, de l’usage des plantes sauvages en Narbonnaise, Parc naturel de la Narbonnaise, décembre 2022.